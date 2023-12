Un ex Napoli è il nuovo colpo di mercato del Civitavecchia

L’Asd Civitavecchia Calcio1920 è lieta di annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive di Angelo Scalzone e Riccardo Legnante per la seconda parte della stagione 2023/2024. Due innesti importanti per i colori neroazzurri, con Angelo e Riccardo che andranno a rimpinguare, completare, la parte offensiva dello scacchiere di Mister Scudieri. Angelo Scalzone, attaccante classe 1989, vanta trascorsi importanti tra Serie C e Serie D, mentre Riccardo Legnante, classe 2004, è una seconda punta proveniente dal Trastevere, con nel passato anche la partecipazione nel settore giovanile della Salernitana. Ai due nuovi arrivi va il più caloroso dei benvenuti e l’augurio di fregiarsi, con i colori neroazzurri, di altri prestigiosi traguardi.

[comunicato stampa Civitavecchia]