Un ex Napoli è il nuovo acquisto dell'Atletico Pontinia

Novità per il calciomercato di Eccellenza Lazio, con l'Atletico Pontinia, club del girone B di Eccellenza Lazio, che ha ufficializzato l'acquisto di Raffaele Russo. Il calciatore classe '89 si disimpegna come ala sinistra, ma è in grado di svariare su tutto il fronte d'attacco, e sarà un rinforzo per l'attacco del Pontinia che cerca una salvezza diretta distante due punti in questo momento. Russo ha giocato per gran parte della sua carriera in Campania, partendo con le giovanili del Napoli e proseguendo tra gli altri con Casoria, Afragolese e Savoia.