Due nuovi colpi in entrata per il Colleferro, che ufficializza gli acquisti di Damiano Sterpone e Giuseppe Caruso per la prossima stagione di Eccellenza. Entrambi in arrivo dal C.S Primavera, Caruso ha militato anche tra le fila dell'Aprilia, mentre Sterpone ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Lazio.