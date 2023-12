Un ex Lazio è il nuovo centrocampista del Trastevere

Il Trastevere comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Manuel Ricci, alla LFA Reggio Calabria nella prima metà di stagione. Classe ’90, centrocampista in grado di svariare anche sul fronte offensivo, Ricci è cresciuto nelle giovanili della Lazio, con cui ha conquistato per tre volte l’accesso alle fasi finali del campionato Primavera. Dal 2010 al 2016 gioca in Lega Pro, con le maglie di Monza, Pergolettese, Salernitana, Reggiana, Lupa Roma e Avellino. Tra il 2017 e il 2018 scende in D per indossare la maglia dell’Anzio (37 presenze e 9 gol con i neroniani) per poi tornare in Serie C e vestire le maglie di Matera, Potenza (ben 116 presenze e 10 gol con i rossoblù lucani) e Juve Stabia. In carriera vanta anche una presenza con la Nazionale Under 20 di Francesco Rocca, a Oberhausen contro la Germania.

Le prime parole di Ricci

“Questa è una trattativa che va avanti da anni, perché c’è una stima reciproca che va oltre il calcio– le prime parole di Ricci da giocatore amaranto – Abbiamo solo aspettato il momento più idoneo per concluderla. Arrivo qui con la testa giusta per dare il massimo per il Trastevere e la famiglia Betturri. Sono felice perché, dopo una vita passata fuori regione torno finalmente a casa e ho un piccolo sogno che spero di realizzare a breve. La squadra l’ho vista bene, viene da una vittoria importantissima a Sassari e ora dobbiamo solo continuare su questa strada per risalire la classifica“.

[ufficio stampa Trastevere]