Un ex Genoa è il nuovo acquisto dell'Atletico Pontinia

L'Atletico Pontinia ufficializza un nuovo acquisto per il suo calciomercato. Il nome è quello di Mattia Del Prete, figlio di Gennaro Del Prete ex Latina, centrocampista classe 2003 con un passato nelle giovanili del Genoa. Del Prete è passato anche al Perugia dopo l'esperienza ligure, con la sua carriera che ha dovuto subire un brusco stop per un brutto infortunio. Con i problemi fisici alle spalle Del Prete è pronto a rilanciarsi in Eccellenza, con la maglia del Pontinia.