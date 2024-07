Un ex Benevento e Avellino è il nuovo colpo dell'Ostiamare

L’Ostiamare mostra i muscoli sul mercato e si assicura uno dei giocatori più importanti della categoria. A sbarcare all’Anco Marzio è infatti Federico Angiulli, forte centrocampista che nell’ultima stagione ha vestito la maglia de L’Aquila. Leader in mezzo al campo, il classe ’92, ha tecnica e qualità per interpretare senza problemi sia il ruolo di regista basso che di mezzala. Un innesto importante tra le fila lidensi che abbracciano un calciatore di categoria superiore. Angiulli nella sua carriera, oltre alla Serie D, può vantare esperienze in Serie B con la Ternana e in Serie C dove spiccano i successi con la vittoria di due campionati con Benevento e Avellino, club con cui ha conquistato anche una Supercoppa. I tifosi possono dunque esultare perchè l’Ostiamare ha centrato un vero e proprio colpo di mercato.

[ufficio stampa Ostiamare]