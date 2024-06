Un ex Amiens e Aprilia è il nuovo acquisto dell'UniPomezia

Prosegue senza sosta la campagna di mercato dell’Unipomezia, che ha messo a segno il quinto colpo in entrata per la prossima stagione. Dopo gli arrivi di Villa ed Ilari in difesa, Marcianò in porta e Corsetti in attacco, arriva un rinforzo anche per il centrocampo. E’ ufficialmente un nuovo giocatore rossoblù Papa Medoune Seck, classe 1994. Il senegalese nell’ultimo campionato ha giocato con la FAVL Cimini Viterbo distinguendosi non soltanto per capacità fisiche, ma anche per quelle tecniche. Papa Seck, infatti, è un giocatore che sa abbinare qualità a quantità, caratteristiche che gli consentono di farsi valere anche dentro l’area di rigore avversaria e non solo nella sua zona d’elezione, il centrocampo. Sono infatti otto i gol messi a segno con i gialloneri. La sua storia calcistica è poi in realtà molto lunga e profonda, con esperienze di assoluto livello, non soltanto nei confini del calcio laziale. In carriera ha infatti giocato sia in Spagna che in Francia con le maglie di Alhaurino e Amiens, giocando nella Serie C del campionato transalpino. In Italia ha conosciuto la Serie D, con le maglie di Sona, Aprilia e Castiadas, prima di trovare una buona continuità nella Tuscia, giocando oltre che con la maglia del club di Vignanello anche con il Montefiascone. Un rinforzo, dunque, di assoluto livello per la rosa di Andrea Casciotti che sta iniziando a prendere una forma ben definita, con un alto tasso tecnico e di qualità esperienziale al suo interno.

[ufficio stampa UniPomezia]