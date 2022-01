Calciomercato Roma, chi arriva e chi parte: il punto sulle trattative

La Roma deve dimenticare il prima possibile l'inizio horror del 2022 con le brutte sconfitte contro Milan e Juventus. Maitland-Niles è stato il primo acquisto della sessione invernale, ma il lavoro di Tiago Pinto non è finito nè in entrata nè in uscita.

Gli arrivi

Sergio Oliveira, classe 1992, sarà il secondo rinforzo per Mourinho. Il centrocampista portoghese sbarcherà a Roma nella giornata di domani per sostenere le visite mediche e potrebbe già debuttare domenica contro il Cagliari dove mancherà Cristante per squalifica. Il centrocampista portoghese arriverà alla Roma con la formula del prestito oneroso (1,3 milioni di euro) con diritto di riscatto a 13,5 milioni di euro. Il portoghese porterà alla Roma quella leadership che manca a detta di Mou. Per il centrocampo piace anche Ndombele del Tottenham, ma i 12, 5 milioni di ingaggio del calciatore rendono impossibile la trattativa, mentre in estate si farà un nuovo tentativo per Xhaka dell'Arsenal. Per la difesa si monitora Papastathopoulos difensore greco di 33 anni dell'Olympiakos che ha esperienza in Italia al Genoa e al Milan, e all'estero al Borussia Dortmund e all'Arsenal. Il difensore ha il contratto in scadenza il prossimo giugno con il club greco e il ritorno di Manolas potrebbe spingerlo verso altri lidi. L'arrivo del greco, in questa finestra di mercato è però legata ad alcune cessioni che dovrà fare la Roma.

Le uscite

Tanti i nomi in uscita in casa Roma, a partire dagli epurati Fazio e Santon. Sull'argentino si registra un sondaggio dell'Al Hilal, ma pure la Sampdoria attenziona il giocatore, per l'italiano invece si valuta una risoluzione del contratto e poi un futuro in Turchia o Grecia. Reynolds andrà in Belgio, all'Anderlecht con la formula del prestito secco. Appena si avranno nuove notizie sul recupero di Spinazzola, a breve avrà un consulto con lo specialista, per stabilire la nuova fase di rieducazione si valuterà la situazione di Calafiori. Se i tempi di recupero di Spinazzola saranno brevi, Calafiori andrà al Cagliari con la formula del prestito, i due club hanno già trovato l'accordo. Villar può partire, piace a Sampdoria e a diversi club spagnoli fra cui il Valencia, più defilata l'Inter, mentre Diawara ha diversi estimatori in Premier League. Su Borja Mayoral è piombato il Getafe che per gioia del Real Madrid darebbe al calciatore un posto da titolare.

Intanto il Marsiglia ha riscattato Pau Lopez dopo che il portiere ha raccolto la presenza numero 20 col club francese, come d'accordo. La Roma ha incassato 12 milioni di euro. Pau Lopez ha giocato con la Roma dal 2019 al 2021 raccogliendo 76 presenze complessive.