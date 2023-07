Trastevere, un ex Roma e Inter è il nuovo rinforzo in difesa

Il Trastevere Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Eugenio Giannetti. Difensore, classe 1993, cresciuto nei settori giovanili di Roma, Padova e Inter (con cui si laurea Campione d’Italia Primavera nel 2012), Giannetti ha debuttato nei professionisti con la maglia del Teramo e vanta una lunga esperienza in Serie D con le maglie di Triestina, Bellaria, Dro, San Teodoro, Flaminia, Monterosi, Ladispoli, Rieti e Montespaccato. Nella seconda metà della scorsa stagione il trasferimento alla LVPA Frascati, con cui disputa 15 gare realizzando due gol tra campionato e play-off: “Sono felice di far parte del Trastevere, società che ho sempre stimato per il suo modo di far calcio e per la serietà. Sono motivato non vedo l’ora di cominciare, cercherò di integrarmi il prima possibile con i miei nuovi compagni. Daremo il massimo fin dall’inizio del ritiro precampionato per poterci togliere delle belle soddisfazioni in campo”.

[ufficio stampa Trastevere]