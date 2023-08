Trastevere, ufficiali due nuovi acquisti per la prima squadra

Il Trastevere comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Giacomo Santovito e Gianluca Ferramisco.

Il primo, classe 2003, e un difensore cresciuto nel vivaio dell'ostiamare. Nel 2017 il passaggio alla Lazio, con cui disputa i campionati under 17, 18 e primavera per un totale di 52 presenze con la maglia biancoceleste. Nella scorsa stagione il ritorno ad Ostia, stavolta in prima squadra: "Sono felice di aver firmato per il trastevere, ho notato subito che c'e un gran gruppo anche se siamo solo alle prime settimane di lavoro. Mi sono integrato benissimo con i compagni e daro il massimo per raggiungere l'obiettivo finale, che sappiamo tutti qual è".

Ferramisco, centrocampista classe 2003, vanta trascorsi nelle giovanili di Lodigiani e Viterbese. Con i gialloblu colleziona alcune apparizioni in panchina in serie c. Nella passata stagione il debutto tra i grandi con la maglia del Portogruaro, in serie d, per un totale di 35 presenze tra campionato e coppa italia di categoria: "Ringrazio la societa, lo staff e il direttore sportivo per avermi voluto qui a Trastevere - le prime parole di Ferramisco in amaranto - i compagni mi hanno accolto benissimo, l'ambiente e sano e si puo crescere. Sono felice di indossare questa maglia e spero di togliermi tante soddisfazioni a livello di squadra. Il gruppo e forte, possiamo fare molto bene. Io posso assicurare che daro il massimo ogni volta che verrò chiamato in causa perche non voglio deludere il popolo trasteverino".

[ufficio stampa Trastevere]