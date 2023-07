Trastevere, ufficiale un giovane acquisto ex Fiorentina

Nuovo acquisto in casa Trastevere. La società ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’esterno Jacopo Fragnelli, classe 2005, proveniente dalla Fiorentina. Nato a Taranto, cresciuto nel Diavioli Rossi Taranto, ha vestito la maglia viola dall’Under 15 fino all’Under 18, collezionando anche presenze in panchina con la Primavera di Alberto Aquilani: “Mi sono già integrato nonostante sia qui da pochi giorni, ho trovato un bel gruppo e l’accoglienza da parte della dirigenza è stata ottima. Sono certo che ci alleneremo al meglio durante questo ritiro e faremo un bel campionato. Io sono un esterno, posso giocare sia come terzino che in posizione più avanzata. Mi ritengo un giocatore duttile, starà al mister valutare il mio impiego”.

[comunicato ufficiale Trastevere]