Trastevere, ufficiale l'acquisto di Alan Mastropietro

Il Trastevere Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Alan Mastropietro per la stagione 2023/24. Attaccante, classe 1995, Mastropietro ha calcato i campi della Primavera con le maglie di Virtus Lanciano e Genoa, prima di approdare tra i professionisti in Serie C, con Lupa Roma, Lupa Castelli Romani e Racing Fondi. Nel 2019 il passaggio in D all’Ostiamare, dove realizza 21 gol in due anni e mezzo, prima di trasferirsi alla Vis Artena. Nella scorsa stagione il trasferimento alla Tivoli, con 7 reti all’attivo con i tiburtini: “Sono molto contento e orgoglioso perché arrivo in un club prestigioso e che ha una grande storia alle spalle – afferma il neo attaccante amaranto – Era un matrimonio che prima o poi si sarebbe dovuto celebrare, da almeno un paio d’anni ero stato avvicinato al Trastevere ma alla fine, per diverse ragioni, non si era concretizzata la trattativa. Sono carico a mille, conosco già quasi tutti, dallo staff ai compagni. Ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione, come ha sempre fatto il Trastevere finora. Gli obiettivi sono alti, sia a livello di squadra che quelli personali. Spero di fare una grande stagione e di dare tutto me stesso per questo progetto. Ci tengo a ringraziare tutta la famiglia Betturri per avermi dato l’opportunità di approdare in questa società. Ho conosciuto grandi persone e spero che il rapporto duri nel tempo”.

[comunicato ufficiale Trastevere]