Trastevere, Cacheiro è il nuovo acquisto dei romani

Il nuovo rinforzo in attacco arriva dall’Argentina. Il Trastevere comunica l’accordo con il giocatore Ignacio Cacheiro, classe 1993, nato a Junín, nella provincia di Buenos Aires. Cresciuto nella squadra locale, il Club Atlético Sarmiento, ha debuttato in Primera División con i biancoverdi nel 2015, disputando complessivamente 28 presenze nella massima serie argentina e 27 nella Primera B Nacional, compresi gli spareggi promozione. Sempre in Argentina ha vestito anche le maglie di Club Atlético Patronato, Club Social y Atlético Guillermo Brown e Chacarita Juniors mentre, all’estero, ha totalizzato 22 presenze nella massima serie ecuadoriana con l’SD Aucas e 6 nella Serie B rumena con il FCU Craiova 1948: “Non ho avuto dubbi quando mi hanno chiamato, Trastevere è una piazza fantastica e la società è seria – le prime parole di Cacheiro in amaranto – In carriera ho giocato in Serie A in sudamerica e poi in B in Romania, sono un giramondo. Purtroppo ho avuto dei problemi che mi hanno frenato e così, due anni fa, sono venuto in Italia per giocare in Eccellenza con l’Ilvamaddalena e abbiamo subito vinto il campionato. Fisicamente sto bene, ho la stessa fame che avevo quando ho iniziato a giocare a calcio. L’obiettivo è quello di sempre: dobbiamo lottare per vincere il campionato perché da tempo il Trastevere ci va vicino ed è ora di riuscirci”.