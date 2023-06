Trastevere, Alonzi rinnova per un'altra stagione

Il Trastevere comunica di aver rinnovato l'accordo con Federico Alonzi anche per la stagione 2023/24. L'attaccante, classe 1996, si è laureato capocannoniere dello scorso girone F di Serie D con 13 reti, insieme a Daniele Crescenzo e a Denis Pesaresi della Vigor Senigallia. Alonzi ha debuttato in D con la Cynthia e, nella massima serie dilettantistica ha indossato le maglie di Nuorese, San Cesareo, Albalonga, Monterosi, Lupa Roma, Vis Artena e Vastese, disputando anche una stagione in Lega Pro con il Santarcangelo: "Sono felice di poter proseguire qui a Trastevere anche nella prossima stagione. Fin da subito ho sentito la fiducia della societa e del mister e questo fattore e stato determinante per l'ottima stagione che abbiamo disputato, tanto a livello di squadra quanto sul piano realizzativo per quanto mi riguarda. Ripartiamo con la stessa voglia di fare bene e con l'obiettivo di alzare ancora di piu l'asticella".

[comunicato ufficiale Trastevere]