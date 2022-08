Tor Sapienza, Torregrossa è il colpo under per la porta

Sarà Gabriel Torregrossa tra i candidati a difendere i pali del Tor Sapienza la prossima stagione. Il portiere classe 2005 ex Urbetevere si è presentato così ai suoi nuovi tifosi. "Sarà sicuramente una stagione intensa, devo dimostrare la mia voglia costante di migliorarmi e farmi valere nonostante la mia giovane età. Mi auguro di crescere bene, so che la Pro Calcio Tor Sapienza offre molte prospettive di crescita ai ragazzi della mia età e ringrazio mister Anselmi ed il ds Moriggi per aver creduto in me, sono molto contento di far parte di questo progetto. [...] L'ambiente mi ha fatto da subito un'ottima impressione, ho avuto altre chiamate ma so quanto loro puntino sui giovani e qui avrò più possibilità di mostrare il mio valore e giocarmi il posto fra i pali. Spero sia una stagione vincente, e di andare a lottare verso la vetta della classifica. Ringrazio l'Urbetevere per essermi stato vicino durante la mia crescita e adesso non vedo l'ora di iniziare quest'avventura con la Pro Calcio Tor Sapienza, vogliamo vivere una stagione da protagonisti fino in fondo”.