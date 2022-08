Tor Sapienza, arriva Filippo Marchizza

Nuovo arrivo per la Pro Calcio Tor Sapienza, che si assicura le prestazioni del difensore classe 2001 Filippo Marchizza. "Sono molto onorato che una società importante come la Pro Calcio Tor Sapienza mi abbia chiamato per giocare. Ritrovo staff e compagni con i quali ho già vissuto l'esperienza della Serie D, venendo dalla Primavera del Frosinone. Cercherò di dare il massimo per onorare questa maglia e raggiungere insieme ai miei compagni obiettivi importanti che ritengo, vista la qualità della rosa, alla nostra portata. Il campionato sarà sicuramente più difficile ma questo non ci condizionerà più di tanto. Ne sono sicuro".