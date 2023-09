Tivoli, ufficiale l'arrivo di un ex Atalanta

Colpo a sorpresa per la tivoli, che si rinforza con l'ex promessa dell'Atalanta Matteo Pedrini. "Un inizio, dal nostro punto di vista soddisfacente, che ci ha incoraggiato nel regalarci un giocatore con un passato tutto svolto nel professionismo. Scuola e promessa dell'Atalanta, a soli 19 anni approda in serie C collezionando esperienze in diversi Club. Pronto a fare un'ulteriore salto di categoria, viene purtroppo fermato da un problema personale. In quel momento la delusione è comprensibilmente molto forte, ma grazie ad una forte volontà e tenacia, accompagnata dalla giovane età, cerca in tutti i modi di risolvere, fino a quando nella metà della passata stagione, comincia a ritrovare una continuità di campo giocando tutte le partite. Confortato da questo obiettivo in questa stagione vuole ovviamente e assolutamente farsi riapprezzare per riprendere in mano la sua brillante carriera. Al fine di riappropriarsi di quel qualcosa che qualche evento sfortunato gli ha tolto, sceglie di farlo attraverso questi storici colori. Un'attesa, prima della sua presentazione, che ci ha dato modo di conoscerci meglio e che, per quanto ci riguarda, possiamo dire di essere veramente felici che Matteo ci abbia scelto, per ritenerlo un ragazzo con un profilo personale e professionale veramente alto. GRAZIEEE Matteo e benvenuto all'interno dei nostri, oltre cento anni di storia.".