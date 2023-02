Tivoli, ufficiale l'arrivo di Bozzaotre

Semmai ce ne fosse stato bisogno e comunque ad ulteriore conferma di quanto la Società sia sempre ben disposta e soprattutto volenterosa, nel ricercare soluzioni che possano aiutare a farci ben figurare in questa prima stagione in serie D, torniamo sul mercato aggiudicandoci le prestazioni sportive di ???????? ?????????. Vincenzo, classe 2000, centrocampista offensivo, già da Under svolge tutto il suo percorso sportivo in serie D. Questo gli procura tanta credibilità e soddisfazioni che, insieme agli importanti aspetti morali e professionali, catturano la nostra attenzione. Attenzione che lui ha inteso ripagare scegliendo, tra le tante possibilità, di volersi fortemente aggregare a noi. Per questo suo grande gesto lo ringraziamo profondamente, certi e fiduciosi che al momento opportuno saprà farci gioire per tutte le sue doti.

[ufficio stampa Tivoli]