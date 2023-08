Tivoli, ufficiale il ritorno di Alessio Fatati

Grande ritorno messo a segno dal Tivoli, che si assicura la firma dell'ex Alessio Fatati, pronto ad aiutare il club nella prossima stagione di Serie D. "Descrivere una grande soddisfazione non e' affatto semplice. Insieme ai compagni di allora ha fortemente contribuito nel riportare questi storici colori in Serie D, GRAZIE!!!. Un contributo rispettoso quanto particolarmente efficace sia all'interno dello spogliatoio che nel rapporto schietto e sincero con la Società. Un'impostazione professionistica e professionale che gli e' valsa la nostra gratitudine come per lui il forte quanto irrinunciabile desiderio di rindossare questa maglia. Finalmente le rispettive volontà si sono incrociate tanto che Alessio e' di nuovo con noi. Da ambo le parti si realizza un qualcosa a cui si teneva tantissimo e questo riteniamo, possa solo far bene a tutto e tutti."