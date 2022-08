Tivoli, arriva un under dall'Ostiamare

Continua la campagna acquisti del Tivoli, che annuncia l'acquisto del giovane Francesco Perrotta, in arrivo dall'Ostiamare. "Un'altra soddisfazione per Mister Colantoni. La TIVOLI CALCIO, ancora sul mercato, riesce ad assicurarsi il talentuoso Under Francesco Perrotta. Anno 2004, Francesco vestirà gli storici colori amarantoblu per una scelta fortemente voluta di unirsi a questo gruppo. Grazie veramente di cuore Francesco e BENVENUTO!!!".