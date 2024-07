Tchaouna è un nuovo giocatore della Lazio

Dopo Noslin è arrivato il secondo colpo di mercato ufficiale della Lazio: Tchaouna è un nuovo giocatore biancoceleste. Per portare a Formello l’attaccante, Lotito si era mosso con netto anticipo chiudendo l’affare già giugno e ufficializzandolo solo per questione di bilancio soltanto oggi, a luglio.

L’annuncio

“La S.S. Lazio comunica di aver concluso l’acquisto definitivo del contratto sportivo del calciatore Loum Tchaouna, proveniente dalla U.S. Salernitana” – è il comunicato ufficiale del club biancoceleste che ha annunciato l’ingaggio dell'attaccante classe 2003.

Le cifre

Lotito aveva trovato l’accordo col giocatore e con la Salernitana già lo scorso maggio. Il numero uno biancoceleste ha versato nelle casse del club campano 8 milioni di euro, ovvero la clausola richiesta da Iervolino per liberare l’attaccante. Il calciatore ha firmato un contratto di cinque anni con un ingaggio di poco superiore al 1,5 milione di euro a stagione.

Tchaouna (35 presenze e 6 gol nella passata stagione) entra in ballottaggio con Noslin e Isaksen per prendere il posto di Felipe Anderson che ha lasciato la Lazio per tornare in Brasile.