Tchaouna alla Lazio: ecco il primo colpo di Lotito

Resta da chiarire la vicenda Tudor, con il croato non così sicuro di restare sulla panchina della Lazio nella prossima stagione ma intanto Lotito si avvia a chiudere il primo colpo del calciomercato biancoceleste: Loum Tchaouna.

Chi è Tchaouna

Tchaouna, classe 2003, è un attaccante ciadano naturalizzato francese giocando nelle giovanili della Francia, che ha giocato nell'ultima stagione alla Salernitana. Fra i campani retrocessi in Serie B, Tchaouna è stata una delle pochissime note liete. L'attaccante ha concluso l'annata con 35 presenze e 6 gol e offrendo discrete prestazioni che hanno convinto Lotito a portarlo a Roma.

Le cifre

Tchaouna firmerà con la Lazio un quadriennale e guadagnerà un milione di euro più bonus a stagione. Per avere il calciatore la Lazio verserà 8 milioni di euro nelle casse della Salernitana che dovrà corrisponderne il 40% al Rennes ex club dell'attaccante. Tchaouna ha già svolto le visite mediche con la Lazio e si attende soltanto l'annuncio ufficiale.

Tchaouna nella Lazio

Tchaouna andrà a prendere il posto lasciato vuoto da Felipe Anderson. Il brasiliano infatti lascia a parametro zero Formello per giocare al Palmeiras. L'ormai ex Salerntiana metterà a disposizione della squadra la sua velocità e duttilità andando così a rinnovare il reparto offensivo biancoceleste.