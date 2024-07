Soulé alla Roma: l'argentino vuole De Rossi, la Juventus frena

La Roma bussa ancora in casa Juventus. Dai bianconeri infatti i Friedkin intendono acquistare il grande colpo estivo 2024/2025. L’obiettivo principale dell’estate romanista è sempre stato Federico Chiesa ma nelle ultime ore è salito alla ribalta il nome di Soulé giocatore apprezzato dall’ambiente giallorosso e che al contrario del figlio d’arte ha già aperto ad un trasferimento nella Capitale.

I dubbi di Chiesa

Federico Chiesa (1997) vuole giocare la Champions League. Questo è uno dei motivi per cui la trattativa per il trasferimento dell’attaccante della Nazionale non si è conclusa. Il giocatore continua a prendere tempo con la Roma, aspettando la chiamata di una big europea che ancora non è arrivata. I giallorossi hanno già trovato un accordo di massima con la Juve per poco più di 20 milioni ma manca quello col calciatore non particolarmente entusiasta di trasferirsi alla corte di De Rossi.

Idea Soulé

Visti i dubbi di Chiesa la Roma si guarda attorno e sempre a Torino ha trovato terreno fertile in Matias Soulé. L’attaccante classe 2003 è tornato alla Juventus dopo l’annata molto positiva, personalmente parlando, al Frosinone dove ha messo a segno 11 reti in 36 partite. Mancino di puro estro Soulé ha già aperto al trasferimento a Trigoria dove abbraccerebbe i suoi connazionali Dybala e Paredes, quest’ultimo fresco vincitore della Coppa America 2024. Il giocatore piace molto a De Rossi.

Le difficoltà

La Roma non ha ancora presentato nessuna offerta ufficiale alla Juventus per Soulé su cui c’è pure il Leicester. Il club inglese ha offerto ai bianconeri circa 30 milioni di euro (compresi i bonus), cifra in linea con le richieste di Giuntoli. La Roma, indietro nella trattativa con la Juventus, non vorrebbe spingersi oltre i 25 milioni (bonus compresi) e inserire contropartite tecniche (El Shaarawy o Abraham, ndr). Ghisolfi vorrebbe infatti inserire una clausola sulla futura rivendita dell’argentino per abbassare le pretese economiche juventine e sfruttare la volontà del calciatore che preferisce la Serie A e la Roma al Leicester.