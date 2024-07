Sorloth alla Roma: Ghisolfi sull'erede di Haaland

Sorloth è il nome nuovo per l’attacco della Roma. Dopo che Morata ha giurato fedeltà all’Atletico Madrid, Ghisolfi ha virato sull’esperto centravanti del Villarreal con cui si sono avviati i primi contatti.

Chi è Sorloth

Sorloth è un attaccante norvegese classe 1995. Fisico (195 cm), l’attaccante del Villarreal ha messo a segno ben 26 gol nella scorsa stagione (23 in Liga e 3 in coppa), disputando una delle annate più realizzative della sua carriera, la migliore con la maglia del “Sottomarino giallo”.

Attaccante d’area di rigore e forte di testa, il mancino norvegese si fa apprezzare anche lontano dall'area di rigore. In patria è soprannominato l’erede di Haaland.

I contatti

La Roma si è mossa attivamente per l’attaccante norvegese. Il Villarreal per il suo centravanti chiede poco meno di 40 milioni di euro. Cifra fuori portata per le casse giallorosse che puntano ad uno sconto importante, forti dei problemi economici del club spagnolo che ha bisogno di fare una cessione di valore. Ghisolfi è pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro e qualche bonus per ammortizzare le richieste spagnole.

Le due società sono in contatto per trovare una soluzione. De Rossi adesso attendo uno sforzo della società per avere il nuovo attaccante dopo la cessione di Belotti al Como e il ritorno al Chelsea di Lukaku.

Morata sfuma: i nomi in lizza

Si è chiusa sul nascere la trattativa per Morata. Lo spagnolo infatti sui social, durante Euro 2024, ha giurato amore all'Atletico Madrid cacciando via tutte le voci di mercato. La Roma segue l'ex Juventus da tempo ma senza successo. In corsa per il posto da centravanti restano Pinamonti, autore di una buona stagione nonostante la retrocessione del Sassuolo e Karim Konatè del Salisburgo.