Sognando Benzema: ecco come il Pallone d'Oro può arrivare a Trigoria

Il mercato è lontano ma la Roma sogna Karim Benzema. Il Pallone d’Oro è prossimo alla scadenza del contratto con il Real Madrid e potrebbe lasciare i Blancos, con i tifosi romanisti che sperano in un altro grande colpo dei Friedkin.

Sognando Benzema

I tifosi della Roma sognano Benzema (36 anni) grazie ad Adidas. Infatti il brand tedesco sarà sponsor della Roma a partire dalla prossima stagione e proprio l’asso francese è le star del roster Adidas. Fra decreto crescita e supporto di Adidas, la Roma potrebbe arrivare a pagare lo stipendio di Benzema che a Madrid guadagna circa 11 milioni di euro, cifra che la Roma senza supporto dello sponsor non potrebbe pagare.

Mou e Dybala, i garanti

Altro tassello che alimenta il sogno Benzema è quello legato alla permanenza di Mourinho e Dybala. I Friedkin hanno dimostrato che nulla è impossibile portando a Trigoria lo Special One e la Joya. I due inoltre sarebbero garanzia di Benzema di competitività della rosa giallorossa e allo stesso tempo l’arrivo del francese garantirebbe la permanenza dello stesso allenatore e l’argentino. Un supporto reciproco per le ambizioni giallorosse. Fondamentale quindi la permanenza dei due nella Capitale e la qualificazione alla prossima Champions League, tramite quarto posto oppure vincendo l’Europa League.

Incastro Abraham

Ultima, non per importanza, componente per il sogno Benzema riguarda la cessione di Abraham. L’inglese che sta vivendo una stagione negativa può lasciare Trigoria la prossima estate garantendo alla Roma una liquidità importante. Tiago Pinto punta a guadagnare 60 milioni dalla cessione del centravanti, ma più realisticamente potrà intascare circa 40 milioni di euro. Cifra con la quale la Roma potrà investire per potenziare il suo reparto attaccanti.

Adidas, Mourinho (che ha già allenato l'attaccante francese), cessione di Abraham e qualificazione alla prossima Champions League. Tramite questo asset il sogno Benzema in giallorosso può tramutarsi in realtà. Operazione per nulla semplice, anzi, ma non impossibile come i Friedkin hanno già dimostrato.