Shock Trastevere, è separazione con Matteo Bertoldi

L'inizio di stagione turbolento del Trastevere continua con una notizia a sorpresa. È di poco fa infatti il comunicato della squadra romana in cui annuncia la rescissione consensuale con Matteo Bertoldi, ala destra classe 1995. Il giocatore romano lascia il Trastevere dopo 7 presenze in questa stagione e 90 presenze complessive in maglia Trastevere condite da 16 gol e 22 assist. Un bottino di tutto rispetto che lo renderà sicuramente appetibile nel mercato degli svincolati.

Il comunicato

Il Trastevere calcio comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il giocatore Matteo Bertoldi. L'esterno offensivo lascia la maglia amaranto, indossata per 90 volte in due circostanze distinte: tra il 2019 e il 2021 e, di nuovo, dal 2022 ad oggi. La società ringrazia Matteo per la dedizione e l'impegno con cui ha onorato i nostri colori e gli augura le migliori fortune professionali e umane.