Mourinho chiama Sergio Ramos. La Roma prova il grande colpo per la difesa

José Mourinho si muove in prima persona per regalare alla Roma un colpo di grandissimo livello. L'allenatore ha chiamato Sergio Ramos per convincerlo a vestirsi di giallorosso

La Roma, cerca di sfruttare il fascino di Mourinho per provare un grande colpo nel calciomercato. L’ultimo nome finito nella lista degli acquisti dei giallorossi è il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos.

Mourinho chiama Sergio Ramos

Il difensore spagnolo, non convocato per problemi fisici per Euro 2020, non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e lascerà il Real Madrid dopo 16 anni e diversi titoli, fra cui quattro Champions League.

Secondo le indiscrezioni, José Mourinho si sarebbe mosso in prima persona con Sergio Ramos. I due hanno già lavorato insieme nel triennio (2010-2013) dello Special One a Madrid vincendo anche una Liga. Classe 1986 Sergio Ramos è un calciatore di caratura mondiale pluricampione con il Real Madrid e con la Spagna. Leader di valore assoluto sia a livello tecnico che carismatico. E da svincolato sarebbe un colpo grosso per la Roma, sia a livello sportivo che di immagine.

Gli ostacoli

I giallorossi però devono guardarsi dalla concorrenza. Infatti sul difensore blancos ha da tempo messo gli occhi il Paris Saint-Germain che punta a vincere la tanto ambita Champions League. Altro ostacolo nella strada Madrid-Roma, non da poco, è l’ingaggio del calciatore, che guadagna poco meno di 12 milioni a stagione.

Il club capitolino però sa di poter giocare la carta Mourinho che potrebbe spostare l’ago della bilancia e orientare il campione spagnolo verso Trigoria