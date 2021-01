Calciomercato Roma, Dzeko all'Inter per Sanchez: ballano 3 milioni

E' caldo l'asse tra Roma e Inter per lo scambio Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Il general manager giallorosso Tiago Pinto si trova a Milano per parlare proprio del possibile scambio di prestiti tra i due calciatori, ma resta il nodo ingaggio da sciogliere.

Lo stipendio lordo di Dzeko è superiore di 3 milioni a quello di Sanchez a causa del mancato regime di tassazione al 50% e l'Inter non è disposta a coprire quella cifra.

Insomma, se lo scambio si farà servirà trovare una quadratura economica con la Roma che dovrebbe coprire il disavanzo. Una delle ipotesi al vaglio, secondo Sky Sport, potrebbe essere il passaggio di Andrea Pinamonti in giallorosso, in modo da sgravare l'Inter dell'ingaggio (pesante) del giovane centravanti. In alternativa si fa il nome del portiere romeno Ionut Radu, classe 1997. Ore calde: si tratta.