Calciomercato Lazio: ecco Kent. Chi è il nuovo rinforzo di Sarri

A sorpresa nelle ultime ore di mercato ancora a disposizione, la Lazio ha piazzato un colpo. Infatti Lotito regala a Sarri in extremis l’esterno offensivo Ryan Kent.

Chi è

Kent è un esterno offensivo capace di giocare sia a destra che a sinistra. Inglese, classe 1996, è un piede destro che preferisce agire a sinistra per poter rientrare e cercare la porta. Cresciuto nel Liverpool, gioca solo una partita con i Reds, per poi girovagare fra Bundesliga e Inghilterra. Le sue migliori stagioni le passa ai Rangers prima di passare a parametro zero al Fenerbahce nella scorsa estate.

La trattativa

Ryan Kent arriverà alla Lazio dal Fenerbahce, dove dopo un buon inizio non è riuscito ad ambientarsi (15 presenze e 1 gol in tutte le competizioni). Il calciatore passa in biancoceleste con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Colpo last minute

Sarri aveva chiesto un nuovo rinforzo alla società nel reparto offensivo, con Fabiani e Lotito che hanno bussato alla porta di Candreva e Clarke fra tutti rovando però il no dei rispettivi club. Kent, non una primissima scelta, cercherà ora di dare una mano all’attacco laziale con la dirigenza che spera di aver portato in casa il futuro sostituto, almeno numericamente, di Felipe Anderson.