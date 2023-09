Ronciglione United, ufficiale l'arrivo di un ex Roma

Continua il mercato per la Promozione laziale, con il Ronciglione United che nel girone A sferra un colpo a sorpersa con l'ingaggio di Simone Scerrati. L'attaccante, classe 1992, arriva dopo le ultime stagioni disputate tra Palocco, Pescia Romana e Ottavia per rinforzare un attacco di livello per il campionato di Promozione. Scerrati infatti porta con sé l'esperienza accumulata tra Serie D ed Eccellenza, dopo aver iniziato la sua carriera nelle giovanili della Roma.