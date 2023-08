Romana FC, un ex Parma è il nuovo volto in attacco

A pochi giorni dall'inizio ufficiale della nuova stagione, con il primo turno di Coppa Italia in casa del Trastevere in programma domenica pomeriggio, la dirigenza della Romana Football Club ha concluso un'operazione importante per il reparto offensivo. Arriva in via di Settebagni Fabio Alagna, centravanti classe 2000 che nelle ultime due stagioni ha giocato in Lega Pro con le maglie di Potenza e Aquila Montevarchi. Precedentemente le esperienze con Città di Sant'Agata e Real Giulianova in D. La società offre così una valida soluzione in più negli ultimi metri, in un reparto già estremamente competitivo.

[ufficio stampa Romana]