Romana FC, ufficiale l'arrivo di un ex Salernitana

La Romana FC comunica di aver definito ufficialmente il passaggio in prestito di Lorenzo Rufo alla U.S. Salernitana 1919. Il giocatore classe 2005 nella nuova stagione vestirà la maglia del club campano, dopo l’esperienza con i nostri colori in cui si è messo in mostra nel massimo campionato dilettantistico collezionando 30 presenze. Il difensore, cresciuto nelle giovanili della Lodigiani, con le quali si è laureato campione di Italia nella categoria Under 17, è stato un elemento fondamentale nel cammino che ha portato la formazione di Chiappara a raggiungere la semifinale play off, attirando le attenzioni dei selezionatori della LND e guadagnandosi la convocazione in rappresentativa. Nell’esprimere la grande soddisfazione per i traguardi raggiunti insieme, la Romana augura a Lorenzo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

[ufficio stampa Romana]