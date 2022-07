Lazio-Romagnoli: l'ultimatum di Lotito

Il tormentone Alessio Romagnoli alla Lazio è arrivato al bivio decisivo. Il presidente Claudio Lotito ha lanciato un ultimatum per l'arrivo del difensore di Anzio da sempre tifoso laziale.

L'ultimatum di Lotito

Claudio Lotito si è fermato. Il presidente della Lazio ha deciso di dire basta alla telenovela Romagnoli lanciando un ultimatum all'entourage del difensore più che al calciatore stesso. Infatti l'accordo con l'ex capitano del Milan è stato trovato da tempo sulla base di un quinquennale da 3 milioni di euro (più bonus e opzione per il sesto) col difensore che ha rinunciato ai 4 milioni offerti dal Fulham pur di vestire la maglia della sua squadra del cuore. Il problema per la fumata bianca sono le commissioni ad Enzo Raiola procuratore del calciatore. Lotito ha proposto 2 milioni di euro, il manager chiede di più. A questo punto il patron biancoceleste al Messaggero ha annunciato: "A certe condizioni può restare a casa".

Tutti vogliono Romagnoli

In casa Lazio tutti vogliono Romagnoli e Romagnoli vuole la Lazio. Maurizio Sarri e Ciro Immobile si sarebbero mossi in prima persona per smuovere lo stallo e portare ad Auronzo il difensore di Anzio. All'ex Milan e Roma fra le altre, il tecnico è pronto ad affidare le chiavi della difesa sistemandolo sul centro sinistra. Alla Lazio Romagnoli avrebbe anche la maglia numero 13 del suo idolo e bandiera laziale, Alessandro Nesta. Non solo tecnico e calciatori, ma anche i tifosi spingono per Romagnoli.

La Nord chiama Romagnoli

La Curva Nord presente nel ritiro estivo della Lazio ad Auronzo chiama Romagnoli. Infatti i tifosi laziali hanno esposto uno striscione sulla rete di recinzione che delimita il campo dove la Lazio si allena che recita: "La Lazio è da sempre il tuo primo amore, torna a casa con l’aquila sul cuore... Romagnoli la Nord ti aspetta!". Un messaggio per spingere ancora di più Romagnoli alla Lazio, anche se da convincere non c'è il giocatore che ha sposato la causa laziale riducendosi pure l'ingaggio, ma il suo entourage.