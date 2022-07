Romagnoli-Lazio: partito il countdown. Le visite mediche e i dettagli del contratto

Alla fine è arrivato il lieto fine. Alessio Romagnoli vestirà la maglia della Lazio nella prossima stagione. L'ex capitano del Milan firmerà oggi il suo contratto con i biancocelesti e raggiungerà Sarri in questa settimana.

Romagnoli-Lazio ci siamo

Romagnoli-Lazio è sì, è partito il countdown. I problemi legati alle commissioni da pagare al procuratore Raiola che avevano fatto temere la buona riuscita dell'affare sono stati arginati. Decisiva la volontà del giocatore dopo l'ultimatum di Lotito. Il difensore e i suoi agenti, salvo incredibili colpi di scena, firmeranno oggi il contratto con la Lazio. Il calciatore di Anzio si era da tempo promesso alla Lazio, sua squadra del cuore, rifiutando offerte più alte arrivate dalla Premier League. Romagnoli firmerà un contratto di cinque anni (più opzione per il sesto anno) a 3 milioni di euro più bonus legati alla vittoria dello scudetto e alle qualificazioni in Champions League e Europa League che faranno lievitare il suo ingaggio fino ai 3,4 milioni di euro .

Da sempre tifoso biancoceleste Romagnoli vestirà la maglia numero 13 del suo idolo e bandiera biancoceleste Alessandro Nesta. Il difensore è atteso domani, insieme a Maximiano, per sostenere le visite mediche alla Clinica Paideia. Al massimo mercoledì. Terminate le visite raggiungerà il reto della squadra e Sarri ad Auronzo.

I numeri di Romagnoli

Alessio Romagnoli, classe '95, è cresciuto nelle giovanili della Roma con cui debuttò in Serie A. Dopo l'esperienza in giallorosso ha militato nella Sampdoria (in prestito) e nel Milan portando nelle casse giallorosse 25 milioni di euro. In rossonero è diventato capitano e ha vinto lo scudetto nella scorsa stagione. In totale in Serie A ha collezionato 240 presenze e 11 gol.

Nella Lazio di Sarri, Romagnoli sarà il fulcro della difesa piazzandosi alla sinistra di Casale e togliendo di fatto il posto al contestato Acerbi sul mercato. Primo ricambio Gila.