Calciomercato Roma: all-in su Zapata

La ricerca dell’attaccante in casa Roma continua è il nome su cui puntano i giallorossi è Duvan Zapata, centravanti colombiano classe 1991, in uscita da Bergamo.

L’operazione

L’Atalanta e la Roma sono in piena trattativa. Fra le parti c’è ancora distanza. Gli orobici intendono cedere Zapata in prestito oneroso (3 milioni di euro) e obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro (al massimo diritto di riscatto ma a facili condizioni). La Roma ha offerto 1 milione di euro subito, valuta di salire a 2 milioni ma senza obbligo. A poco meno di una settimana dal via del campionato, da Trigoria si sta accelerando. Per il calciatore pronto un biennale (con opzione per il terzo anno) a circa 3 milioni di euro.

I dubbi di e su Zapata

Anche se il nome forte è quello di Zapata, sul colombiano aleggiano alcuni dubbi. L’attaccante è reduce da una stagione negativa ricca di infortuni e povera di gol (5 fra campionati e coppe). Problemi fisici che non fanno dormire sereni in casa giallorossa ma che hanno nell’ex Napoli l’unico obiettivo fattibile, aspettando buone notizie dal Brasile e da Marcos Leonardo. Alcuni dubbi sono ancora nella testa di Zapata. Il colombiano infatti accetta il trasferimento col presupposto di essere centrale nel progetto giallorosso e non solo un attaccante di passaggio.

Mercato in ritardo

Zapata non è stata la prima scelta del mercato giallorosso. Al colombiano la Roma sta arrivando dopo tanti obiettivi sfumati. A partire da Scamacca (1999) corteggiato, che ha ricambiato pubblicamente il suo amore ai colori giallorossi, ma che alla fine ha sposato il progetto Atalanta per il ritardo della Roma nel chiudere. Morata e Lukaku erano sogni per un top team, Arnautovic ha scelto di tornare all’Inter dove fu allenato proprio da Mourinho, vano l'inserimento sul Beltran del River Plate che ha scelto la Fiorentina. Marcos Leonardo è in rottura col Santos per venire alla Roma, con i giallorossi che non possono fare altro di aspettare qualche segnale positivo dal Brasile. Intanto domenica arriva la Salernitana e ad oggi Mou può contare solo su Belotti che si presenta al via con lo zero nel tabellino marcature in Serie A nella scorsa stagione.