Antonio Conte vuole Zaniolo

L'acquisto di Dybala non ha escluso la possibile cessione di Nicolò Zaniolo. La Roma infatti fino al termine della sessione del mercato, o almeno fino all'inizio del campionato il 14 agosto a Salerno la prima partita dei giallorossi, ascolterà le offerte per il suo numero 22 sul quale è tornato il Tottenham.

L'offerta del Tottenham

Il Tottenham della coppia Conte e Paratici è tornato alla carica per Zaniolo. Gli Spurs tornati in Champions League hanno presentato un'offerta ufficiale alla Roma per il classe '99: 29 milioni di euro più il cartellino di Rodon (24 anni), difensore gallese apprezzato da Mourinho valutato poco più di 17 milioni di euro. Zaniolo è nel mirino di Paratici da diverso tempo e il suo nome era ben leggibile nel famoso pizzino dell'uomo mercato ai tempi della Juventus.

La risposta della Roma

La Roma non ha perso tempo e ha già risposto ai londinesi con un secco no. I giallorossi sono stati chiari da inizio estate anche con le altre pretendenti di Zaniolo: il giocatore si cede alle nostre condizioni. Il diktat è quello di accettare soltanto offerte cash senza contropartite tecniche. Per far partire Zaniolo serviranno fra i 40-50 milioni cash. La Roma ha aperto soltanto alla possibilità di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. C'è da aggiungere che la pista Premier League non entusiasma l'attaccante.

Il punto su Zaniolo

Grosse novità su Zaniolo non ci sono. Il calciatore, in scadenza nel 2024, con la Roma ha trovato l'accordo con la Juventus sulla base di un quadriennale da 4 milioni di euro bonus compresi (in giallorosso ne percepisce 2,5). La Vecchia Signora però non riesce a trovare l'accordo con la Roma. I bianconeri hanno provato più volte ad inserire nella trattativa Arthur (e altri giocatori) trovando sempre il muro giallorosso. Se Zaniolo resterà alla Roma a settembre Pinto e i suoi agenti discuteranno un possibile rinnovo ma non alle cifre proposte dai bianconeri.