Settimana decisiva per il futuro di Zaniolo. Ecco il punto

La settimana che porta alla prima giornata di Serie A sarà decisiva e delicata per il futuro di Nicolò Zaniolo. Il futuro dell'attaccante della Roma è ad un bivio e i prossimi giorni saranno cruciali.

Spurs su Zaniolo

La bella preseason di Zaniolo ha attirato le attenzioni di Antonio Conte e del Tottenham. Il tecnico ha chiesto agli Spurs di fare di tutto per strappare il numero 22 giallorosso alla Serie A e catapultarlo in Premier League. In settimana sono previsti incontri fra la dirigenza londinese e quella giallorossa. Tiago Pinto non fa sconti: servono 60 milioni cash per trattare (al massimo prestito oneroso con obbligo di riscatto). Il Tottenham vuole abbassare la cifra cash inserendo dei calciatori, fra tutti Tanganga ('99) che piace a Mou. Zaniolo però non completamente attratto dalla Premier League, anzi preferirebbe restare in Italia.

Zaniolo resta?

Lo Zaniolo ammirato in questa preseason è un calciatore diverso rispetto a quello visto nella passata stagione, deludente e rialzata solo dal gol in finale di Conference League contro il Feyeenord. Una testa diversa e soprattutto una condizione fisica migliore (il calciatore ha perso diversi chili rispetto alla passata stagione) per Zaniolo protagonista assoluto nell'ultima uscita giallorossa contro lo Shakhtar. All'Olimpico Zaniolo è stato accolto da un'ovazione da parte dei tifosi romanisti, sempre al suo fianco anche nei momenti più delicati, e Mou nonostante l'arrivo di Dybala lo sta facendo sentire importante. Ecco perchè Zaniolo adesso potrebbe rimanere nella Capitale e incontrare Pinto a fine mercato per parlare di rinnovo e ritocco dell'ingaggio.

E la Juve?

La Juventus è la metà preferita di Zaniolo in caso di cessione. Fra il classe '99 e i bianconeri c'è già un accordo sulla base di un quadriennale da 4 milioni di euro (bonus compresi) manca però l'intesa fra i due club. L'attaccante va sottolineato non ha mai forzato la mano per la sua cessione. Pinto non vuole fare sconti alla Vecchia Signora e Allegri è alle prese con problemi legati al centrocampo dopo l'infortunio di Pogba. Ecco quindi che la Juventus si sta defilando, virando su Kostic. La Roma, Mourinho e i tifosi vogliono arrivare alla prima giornata di Serie A consapevoli che Zaniolo rimarrà al 100% ecco perchè questa settimana sarà fondamentale per il futuro del calciatore e le ambizioni stagionali del club capitolino.