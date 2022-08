Zaniolo resta. La Roma lo vende ma Mou blocca tutto

In poche ore Zaniolo è stato lontanissimo e vicinissimo alla Roma. Infatti era fatta per il passaggio del calciatore al Tottenham ma Mourinho ha bloccato il trasferimento convincendo il calciatore.

Zaniolo ceduto

La Roma e il Tottenham avevano trovato l'accordo per la cessione del calciatore con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a circa 55 milioni di euro. I giallorossi avevano accettato l'offerta rifiutando l'inserimento di contropartite tecniche. Gli Spurs avevano strappato pure il sì dell'attaccante, non convinto al 100% della destinazione Premier League, sulla base di un quadriennale da 4,5 milioni di euro più bonus, offerta più ricca di quella offerta dalla Juventus (quadriennale da 4 milioni di euro bonus compresi) a cui Zaniolo aveva detto sì. I bianconeri però non hanno trovato l'accordo con la Roma e hanno virato su altri obiettivi.

Mou blocca tutto

A stoppare la trattativa ormai arrivata al capolinea è stato Mourinho. Lo Special One infatti si è opposto fermamente chiedendo a Zaniolo di restare in giallorosso almeno per questa stagione. Infatti il portoghese ha stimolato molto il classe '99 sul fatto che la stagione ormai alle porte sarà importante. Zaniolo si è convinto anche dopo il bagno d'amore ricevuto domenica scorsa all'Olimpico per la presentazione della squadra prima di Roma-Shakhtar.

Il futuro

Zaniolo resterà quindi alla Roma almeno per questa stagione, nonostante il pressing asfissiante del Tottenham di Conte. A settembre il suo entourage e Tiago Pinto si incontreranno per discutere il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Zaniolo chiede 4 milioni di euro, la Roma al momento non sembra però disposta ad accettare quella cifra.