Zalewski delude e saluta la Roma: è lui la chiave per Bellanova

Il futuro di Zalewski è sempre più lontano da Roma e dalla Roma. Il polacco di Tivoli infatti direttamente da Euro2024 ha parlato del possibile addio ai giallorossi. Una storia chiusa che va al tramonto e che lascia tanto amaro in bocca per le grandi aspettative non mantenute dal ragazzo.

Le parole di Zalewski

La Polonia di Zalewski è stata eliminata nella fase a gironi dell’Europeo di Germania. L’esterno romanista al termine della partita contro la Francia (1-1, ndr) a Sky Sport ha parlato del suo futuro. “Le cose si fanno sempre in due, se in una delle due parti non c'è volontà di proseguire è inutile” – ha commentato il classe 2002 – “Ci sono tante dinamiche all'interno di un trasferimento. Ne parlerò con la società e decideremo se proseguire o separarci". Parole che sanno di addio.

Promesse non mantenute

Zalewski nel vivaio romanista giocava da esterno offensivo e lasciava intravedere un futuro roseo. Nell’ultimo anno di Fonseca ha iniziato a muovere i primi passi in prima squadra a cui si è aggregato in maniera costante con l’arrivo di Mourinho. Con lo Special One, il polacco è scalato da esterno a tutta fascia per sfruttare la sua corsa ma lì è iniziato il suo declino. L’anno della Conference League il suo apice col bell’assist per Zaniolo nella goleada al Bodo/Glimt poi il nulla e solo malumori da parte della tifoseria. Zalewski è finito nel mirino della critica dei tifosi per il suo non saltare mai l’uomo, i suoi approcci non positivi nelle partite e per la costante difficoltà nel trovare il cross e fornire assist (soltanto 7 in 106 partite) per non parlare dei gol (2 entrambi segnati nella stagione 2022/2023). Tante critiche dovute alle grandi aspettative dei tifosi e della società verso il giovane che non è riuscito però ad esprimersi a standard elevati.

Il piano della Roma

Viste le prestazioni deludenti la Roma non ha proposto il rinnovo a Zalewski (attuale contratto in scadenza nel 2025, ndr). Anzi il polacco è sul mercato per quello che sarà un vero e proprio restyling delle fasce giallorosse, infatti andranno via sicuramente Kristensen e Spinazzola. Il piano del club è quello di inserire il classe 2002 in uno scambio col Torino per arrivare a Bellanova, prima scelta giallorossa per la fascia destra. L’esterno ora impegnato ad Euro 2024 con l’Italia (zero minuti, ndr) è un desiderio di De Rossi ma trattare con Cairo non è facile. Il patron granata valuta Bellanova fra i 20 e 25 milioni di euro, i Friedkin vogliono abbassare questa richiesta con l’inserimento di Zalewski profilo gradito al neo tecnico del Toro, Vanoli. I discorsi saranno approfonditi al termine della spedizione azzurra e al rientro del giocatore dalla Germania.