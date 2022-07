Wijnaldum un cuore per Dybala e Roma più vicina

L'euforia romanista per l'arrivo di Paulo Dybala con tanto di presentazione hollywoodiana non si ferma così come il lavoro di Tiago Pinto intenzionato a portare nella Capitale Wijnaldum.

Wijnaldum vuole Roma

Si registrano grandi passi in avanti fra la Roma ed il Psg per il giocatore, decisiva la volontà del calciatore di lasciare Parigi e approdare alla corte di Mourinho. L'ultimo incontro fra il gm portoghese e l'entourage del centrocampista infatti è stato positivo con Wijnaldum pronto ad ridursi sensibilmente l'ingaggio passando da 9 a 7 milioni di euro. Adesso la palla passa alle due società che dovranno trovare la formula giusta per il trasferimento del calciatore.

Roma-Psg si tratta

Wijnaldum ('91) è stato offerto alla Roma che ha detto sì all'olandese ma soltanto alle sue condizioni. Tiago Pinto infatti vuole chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto (10-12 milioni di euro) ma soprattutto con almeno la metà dello stipendio del giocatore nell'anno in prestito a Trigoria pagato dai parigini. Il Psg preferirebbe un prestito con obbligo (facile) e risparmiare di più sull'ingaggio dell'olandese. La Roma è intenzionata a scartare l'opzione acquisto a titolo definitivo a 10 milioni di euro proposto dal Psg. Decisivo sarà ancora una volta l'intervento dei Friedkin (ora a Parigi) che in ottimi rapporti con la proprietà del Psg stanno spingendo per regalare a Mou il centrocampista dinamico che manca in rosa.

Gli indizi

I social sono spesso pieni di indizi di mercato. Wijnaldum aveva già messo like ad un post che raffigurava insieme Totti e Dybala, ma l'olandese si è ripetuto. Infatti l'ex Liverpool ha lasciato un altro like questa volta alla presentazione di Paulo Dybala sulla pagina instagram 433. Due like che fanno ben sperare i tifosi romanisti. Inoltre la Roma ha molltato i contatti col Sassuolo per Frattesi (nonostante il giocatore ha forzato fino alla fine per tornare a Trigoria) causa l'alta valutazione che fanno i neroverdi del centrocampista e quindi i giallorossi puntano tutto su Wijnaldum.