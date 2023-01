Calciomercato Roma: Viña al Bournemouth, trattativa ai dettagli

Manca ormai pochissimo e Viña saluterà la Roma. Il terzino ai margini della rosa di Mourinho è in procinto di lasciare Trigoria e l’Italia destinazione Premier League.

Viña flop

Matias Viña ha deluso le aspettative. Il terzino uruguaiano, ex campione della Libertadores col Palmeiras, è scivolato sempre più indietro nelle gerarchie di Mourinho. Inizialmente utilizzato come quinto di centrocampo col passare del tempo il tecnico ha preferito a Viña, bocciato, adattare El Shaarawy, prima del ritorno di Spinazzola e dell’esplosione di Zalewski. In questa stagione Mou lo ha utilizzato, poco (7 presenze, 297 minuti totali), come terzo della difesa a tre, ma anche qui con scarsi risultati. Impreciso e spesso poco lucido, in fase difensiva e offensiva, Viña è stato fischiato dai tifosi giallorossi per i suoi errori spesso banali. Il calciatore ha pagato l'ambientamento del passaggio dal calcio sudamericano a quello europeo. Ormai ai margini della squadra, Viña saluta la Roma.

Viña va in Premier League

Ormai è questione di ore e Viña (’97) sarà un nuovo giocatore del Bournemouth, 18esimo in Premier League e in piena lotta per non retrocedere. Il club inglese ha trovato l’accordo con la Roma sulla base di un prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a circa 8 milioni di euro. Sul difensore c’era pure il Betis Siviglia la cui offerta (prestito gratuito) è stata rifiutata dalla Roma. Il giocatore, legato ai giallorossi fino al 2026, arrivò a Trigoria all’inizio della scorsa stagione per 13 milioni di euro più bonus. Il suo score in giallorosso recita 44 presenze e 2 assist.

Chi arriva?

Al momento la Roma non pensa di sostituire numericamente Viña. Le buone prestazioni di Kumbulla, non da vice Smalling, hanno soddisfatto Mou e per gennaio non sono previste entrate. Sull’out di sinistra l’esplosione si Zalewski, la presenza di Spinazzola ed El Shaarawy all’occorenza lasciano coperta la rosa giallorossa.