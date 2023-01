Ziyech, Deulofeu e non solo: i nomi della Roma per il post Zaniolo

La trattativa per la cessione di Zaniolo è entrata nel vivo. La Roma attende la risposta definitiva del Milan e nel frattempo però si prepara al futuro con diversi nomi nella lista di Tiago Pinto per sostituire il 22 in partenza.

Ultimatum al Milan

La Roma ha concesso un ultimatum al Milan. I rossoneri entro le prossime 24 ore dovranno dare una risposta ai giallorossi. Dopo un primo contatto, la proposta del Milan di prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League a circa 25 milioni di euro è stata rigettata dalla Roma. Tiago Pinto detta le regole del gioco: Zaniolo a Milanello con la formula del prestito con obbligo di riscatto (senza vincoli) per una cifra sui 35 milioni di euro. A Trigoria si attende la risposta di Maldini. L'attaccante ha già detto sì al Milan.

Zyiech il sogno

La Roma studia il post Zaniolo. Il candidato numero uno per sostituire il 22 è il marocchino Ziyech del Chelsea. Il fantasista classe 2003 è stato autore di un grande mondiale, trascinando il Marocco fino alle semifinali. Il calciatore vuole lasciare i Blues e la Roma sarebbe destinazione gradita. Per arrivare al trequartista però Tiago Pinto ha bisogno di cedere Zaniolo. Il gm portoghese è pronto a mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto (poco superiore ai 20 milioni di euro) e a prendersi a carico per sei mesi l’ingaggio alto (6 milioni di euro) del calciatore per poi beneficiare del Decreto Crescita. Sul marocchino c’è anche il Milan (piano B in caso di mancato affondo per Zaniolo) e l’Everton che però non scalda gli animi del trequartista vista la sua situazione di classifica. Ziyech, già in passato vicino alla Roma, avrebbe dato il suo gradimento per il trasferimento in giallorosso.

Gli altri

La lista di Tiago Pinto non si esaurisce con Ziyech. A Mourinho piace molto Deulofeu (’94) dell’Udinese e faro della squadra di Sottil. Lo spagnolo però ha avuto una ricaduta dopo un lungo infortunio e questo smorza gli entusiasmi. Inoltre i bianconeri hanno ricevuto un’offerta allettante dell’Aston Villa (circa 20 milioni di euro). Viva l’opzione Lucas Moura (’92) del Tottenham e possibile carta degli Spurs in caso di ripensamento su Zaniolo con la Roma che ha chiesto informazioni sul brasiliano. Isco (’92) è un vecchio pupillo di Mou, adesso è svincolato ed un giocatore che fa gola. Un’opportunità può rivelarsi Luis Muriel (’91) in scadenza di contratto con l’Atalanta a giugno e non più nei piani di Gasperini. Mendes agente fra gli altri di Mourinho, sta proponendo il suo assistito Traorè (’96) in forza al Wolwerhampton ed in scadenza di contratto a giugno 2023. Il calciatore però sarebbe soltanto una soluzione in caso di emergenza.