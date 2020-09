Calciomercato Roma, dal futuro di Dzeko a Smalling: il punto sulle trattative

La Roma tra cessioni e acquisti è chiamata a riscattare la pessima annata dell'anno scorso. Fonseca vuole rinforzi ma sa che deve attendere. A tenere banco, così come l'anno scorso, è la questione Dzeko. La Juventus ha preso tempo per capire cosa stia accadendo a Barcellona sul fronte Suarez e nel frattempo non si sblocca il maxi-scambio con il Napoli, che vedeva coinvolto Milik come sostituto del bosniaco.

Ore 10:19 - Accorco con l'Inter per Kolarov

La Roma e l'Inter hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Aleksandar Kolarov. Il calciatore serbo farà le visite mediche di rito con i nerazzurri già ad inizio settimana, potenzialmente tra lunedì e martedì, visto che sarà ancora impegnato con la propria nazionale fino a domani sera. Ma è ormai tutto fatto per il passaggio di Kolarov all'Inter. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Ore 10:00 - Smalling: parti più vicine ma prima va definita l'operazione Schick

Secondo Tuttomercatoweb a Trigoria negli ultimi giorni filtra un cauto ottimismo sull’operazione Smalling. Il Manchester United non sembra più irremovibile come un mese fa sulla richiesta di 25 milioni per il difensore e la Roma, complice la chiusura dell’affare tra Schick e il Leverkusen, un braccio teso verso i Red Devils lo ha teso. L’ultima proposta arrivata dalla Capitale, infatti, prevede 3 milioni subito per il prestito oneroso, altri 14 tra un anno legati all’obbligo di riscatto e due di bonus. Il totale fa 19 e l’accordo di massima con lo United sarebbe stato raggiunto. Quello con il ragazzo, invece, c'è da tempo.

Ore 9:30 - Il punto su Milik

La trattativa tra il Napoli e la Roma continua, ma non decolla Il club partenopeo è disposto a cedere Milik, che è in scadenza di contratto nel 2021, e pensa da tempo allo scambio con Under. Il problema è il conguaglio. De Laurentiis pretenderebbe 15 milioni di euro, la Roma ne vuole mettere 5. Le parti sono lontane.