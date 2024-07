Calciomercato Roma 2024/2025: trattative, acquisti, cessioni

La stagione 2024/2025 della Roma è ufficialmente iniziata con il calendario e con il ritiro a Trigoria. Dopo i tre sesti posti consecutivi, i Friedkin inseguono ancora una volta l’ingresso in Champions League e lo fanno affidandosi a Daniele De Rossi in panchina e Ghisolfi sul mercato. Al francese infatti il compito di ricostruire la nuova rosa.

Scaduto il prestito di Lukaku la Roma è alla ricerca di un nuovo attaccante. Il centravanti è la priorità dei giallorossi che oltre al belga hanno salutato anche Belotti trasferitosi al Como. Si lavora per Sorloth ma "l'erede di Haaland" non è l'unico nome nella lunga lista di Ghisolfi che va da Morata a Pinamonti. Non è da meno la ricerca di un terzino destro nonostante l’arrivo del baby Sangare. In quella posizione piace molto Bellanova del Torino. Tanta concorrenza per Federico Chiesa, il sogno della Roma, mentre è praticamente fatta per l'arrivo del tuttocampista francese Le Fée. Ancora in dubbio il futuro di Dybala, su cui ci sono diversi club esteri in Europa e in Medio Oriente.

Trattative, acquisti e cessioni, ecco tutto quello che c’è da sapere:

Acquisti: Sangaré (d, Levante), Angelino (d, Lipsia), Shomurodov (a, rientro dal prestito), Kumbulla (d, rientro dal prestito), Darboe (c, rientro dal prestito), Solbakken (a, rientro dal prestito)

Cessioni: Lukaku (a, fine prestito), Belotti (a, Como), Llorente (d, fine prestito), Renato Sanches (c, fine prestito), Kristensen (d, fine prestito), Spinazzola (d, svincolato), Rui Patricio (p, svincolato), Huijsen (d, Juventus), Azmoun (a, Bayer Leverkusen).

Possibili acquisti: Le Fee (c, Rennes), Chiesa (a, Juventus), Morata (a, Atletico Madrid), Sorloth (a, Villarreal), Pinamonti (a, Sassuolo), Mikautadze (a, Metz), Hummels (d, svincolato), Valentini (d, Boca Juniors), Bellanova (d, Torino), Boga (a, Nizza), Thuram (c, Nizza), Bernabè (c, Parma)

Possibili cessioni: Abraham (a), Karsdorp (d), Celik (d), Dybala (a), Zalewski (c), Shomurodov (a), Bove (c), Aouar (c)

Allenatore: Daniele De Rossi (confermato)