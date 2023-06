Calciomercato Roma: Hoffenheim su Solbakken

Dopo appena sei mesi le strade fra Solbakken e la Roma potrebbero dividersi. Sul norvegese infatti c’è un serio interessamento e per i giallorossi non è incedibile.

Solbakken e la Roma

Solbakken è arrivato alla Roma nella finestra di mercato invernale. Escluso dalla lista Uefa l’attaccante ha avuto difficoltà ad ingranare nella rosa giallorossa anche se nel finale di stagione, con la Roma proiettata sull’Europa League ha avuto tanto spazio in campionato. L’unico acuto del norvegese è stato nella sfida casalinga contro il Verona dove ha trovato il mancino vincente che è valso alla Roma la vittoria.

Tedeschi su Solbakken

Su Solbakken c’è il forte interesse dell’Hoffenheim. Il club tedesco ha già contatto l’entourage dell’attaccante e a breve sentirà la Roma per sondare il terreno e presentare un’offerta ufficiale. I giallorossi non mettono il veto sulla cessione dell’attaccante arrivato a Trigoria a parametro zero dal Bodo/Glimt e che quindi rappresenterebbe una ghiotta plusvalenza per le casse romaniste.

Gli attaccanti

La partenza di Solbakken garantirebbe alla Roma di arrivare ai 30 milioni richiesti dal settlement agreement firmato con la Uefa (Pinto è molto vicino all’obiettivo dopo le cessioni ufficiali di Kluivert e Tahirovic e le ormai prossime di Volpato e Missori) senza perdere nessun big. In caso di partenza di Solbakken la Roma sarebbe pronta ad accelerare per portare alla corte di Mourinho un nuovo attaccante, con Scamacca in pole position e che ha detto già sì alla Roma.