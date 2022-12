Smalling sale sul treno per Milano come Dzeko e Mkhitaryan. Caccia al sostituto

Smalling si allontana sempre più dalla Roma. Il centrale inglese può lasciare Trigoria al termine della stagione a parametro zero ma rimanere in Serie A. La Roma studia le contromosse.

Smalling lascia la Roma?

L'agente dell'inglese ha incontrato Tiago Pinto e riflette sul futuro del suo assistito. La Roma vorrebbe non privarsi dell'ex Manchester United centralissimo e fondamentale nello scacchiere tattico di Mourinho. Il contratto di Smalling con i giallorossi scadrà il prossimo giugno e l'agente ha pubblicamente smentito la clausola del rinnovo automatico. Dipenderà quindi tanto dalla volontà del giocatore classe '89 che spera di strappare un ultimo importante contratto nella sua carriera.

Smalling come Dzeko e Mikhitaryan

Smalling è stato offerto all'Inter di Inzaghi. I nerazzurri infatti stanno pensando a cambiare di molto il proprio parco difensori ed ecco allora che Smalling può diventare una valida alternativa viste le sue ottime stagioni. L'inglese sta riflettendo. A differenza della Roma che è pronta ad offrire un rinnovo annuale o un biennale con uno stipendio abbassato (ora guadagna poco meno di 4 milioni, ndr), l'Inter è pronta a mettere sul piatto un biennale da circa 4 milioni di euro. I nerazzurri provano dunque il terzo colpo consecutivo dalla Roma a parametro zero dopo Dzeko e Mkhitaryan.

Roma: caccia al difensore

La Roma visto il rischio concreto di perdere Smalling ha già in mente i nomi per il post inglese. Il primo indiziato è proprio un nerazzurro, De Vrij ('92). L'olandese è in scadenza con l'Inter e non va verso il rinnovo. Nella Capitale ha già giocato in passato con la maglia della Lazio e il suo stipendio è sulle stesse cifre di quello di Smalling. A Mou piace. La Roma segue anche Soyuncu ('96) in scadenza col Leicester e non rinnoverà. Il suo ingaggio è di 2 milioni di euro, cifre molto appetibili e abbordabili per le casse giallorosse. Sul difensore turco però c'è concorrenza, fra tutti quella dell'Atletico Madrid di Simeone. Nella lista di Tiago Pinto ci sono anche Ndicka dell'Eintracht Francoforte, Denayer dell'Al-Ahli, Tuanzebe del Manchester United che nella seconda parte della scorsa stagione ha giocato al Napoli tutti e tre in scadenza con i rispettivi club.