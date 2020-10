Calciomercato Roma, assalto a Smalling e El Shaarawy: ultime ore decisive

Ultime ore di calciomercato frenetiche in casa Roma. I giallorossi, dopo aver ceduto Justin Kluivert al Lipsia, sono pronti a preparare l'assalto decisivo al Manchester United per Chris Smalling.

L'inglese è in attesa del via libera per tornare nella Capitale. Il gruppo di intermediari e la delegazione della Roma composta da Guido Fienga e il vicepresidente Ryan Friedkin hanno chiuso la trattativa con lo United, con il club inglese che ha accettato 15 milioni di euro.

Ora si lavora per stringere i tempi e tesserarlo prima della chiusura del calciomercato di oggi. Si lavora freneticamente anche per riportare a Roma Stephan El Shaarawy. Anche in questo caso in prestito con diritto di riscatto. L'operazione è delicata perché lo Shangai Shenua, che ne detetiene il cartellino, dovrebbe pagare gran parte dell'ingaggio.

In uscita, occhio a Pau Lopez. Il portiere portrebbe finire all'Everton, ma solo in prestito. Se l'affare dovesse andare in porto resteranno Mirante e Olsen, giocandosi il posto quasi alla pari.