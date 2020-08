Calciomercato Roma, scambio con l'Arsenal: Diawara e Torreira pronti a scambiarsi maglia

Roma-Londra è un asse caldo. E non solo perché il closing per il passaggio di proprietà sarà in Inghilterra, ma anche perché a Trigoria stanno trattando con l'Arsenal lo scambio Torreira-Diawara.

Come riporta Gazzetta.it, il regista ex Samp vuole tornare ad essere protagonista e lo farebbe volentieri in Italia mentre Diawara non ha convinto fino in fondo complice qualche infortunio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco perché i due club stanno ragionando su uno scambio che permetterebbe a entrambe di mettere a posto i conti a livello di plusvalenze.