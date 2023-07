Roma, Scamacca sempre più vicino. Gli aggiornamenti

La Roma e Gianluca Scamacca si avvicinano. Il ragazzo di Fidene è l’obiettivo numero uno, concreto, della dirigenza giallorossa (Morata un sogno difficile) che lo vuole come nuovo punto di riferimento offensivo della formazione di Mourinho per la prossima stagione.

Scamacca ha detto sì

L’apertura di Scamacca alla Roma è totale. L’attaccante classe 1999 più volte e anche pubblicamente ha detto che sogna di tornare a Trigoria (dove ha giocato nelle giovanili) nella sua squadra del cuore con Mourinho e il popolo romanista pronti ad accoglierlo a braccia aperte. Nessun problema dunque per il centravanti che mira a tornare in Italia anche per conquistare un posto all’Europeo 2024 con l’Italia.

La trattativa col West Ham

Se col giocatore non ci sono problemi, più difficile è la trattativa fra la Roma e il West Ham proprietario del cartellino del giocatore. Gli hammers dopo un iniziale fase di muro verso i giallorossi hanno accettato l’idea di lasciar partire l’attaccante romano in prestito. Tiago Pinto spinge per un prestito con diritto di riscatto, gli inglesi pretendono un prestito oneroso con obbligo fra i 23 e i 24 milioni di euro legato alla qualificazione in Champions League e alle presenze.

L'intreccio

Ad aiutare la trattativa per portare Scamacca in giallorosso ci sono Shomurodov (1995) e Origi. L’uzbeko arrivato alla Roma dal Genoa è un calciatore del Cagliari (manca l’annuncio). L’attaccante si trasferirà in Sardegna in prestito con diritto di riscatto (totale circa 10 milioni di euro). Origi attaccante del Milan interessa molto al West Ham e l’arrivo del belga in Inghilterra spianerebbe la strada per il ritorno nella Capitale di Scamacca.