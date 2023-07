Calciomercato Roma: Scamacca apertura totale, il centravanti spinge per vestire giallorosso

Gianluca Scamacca è il prescelto per l’attacco della Roma. Il calciatore ha già da tempo detto sì ai giallorossi che sono in trattativa, difficile, con il West Ham.

Le parole di Scamacca

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Gianluca Scamacca ha confermato quanto il suo desiderio sia quello di vestire la maglia della Roma, squadra per cui tifa e in cui ha iniziato a tirare i primi calci. "Ho sempre ragionato con il cuore e continuerò a farlo anche in futuro. E sapete quali sono i due colori del mio cuore. Ma adesso sono un giocatore del West Ham e, nonostante tutte le voci, anche qui mi trovo bene. Per me Roma è casa e Totti il mio idolo”. A spingere il ragazzo di Fidene per un ritorno a Trigoria come confermato dallo stesso attaccante è Lorenzo Pellegrini. Infine il classe ’99 spende parole al miele anche per Mou: “Quale giocatore al mondo non sognerebbe di essere allenato da Mourinho? Sono convinto che Mou mi stimolerebbe e con lui migliorerei ancora”.

La Roma e Scamacca

Nato a Fidene, Scamacca è da sempre tifoso della Roma. A Trigoria Scamacca è arrivato dopo l’esperienza nelle giovanili della Lazio, ha vinto diversi trofei sotto la guida di Muzzi prima di lasciare la Capitale per provare l’esperienza all’estero al PSV Eindhoven. Poi il ritorno in Italia le luci della ribalta col Sassuolo e il trasferimento l’estate scorsa al West Ham dove ha totalizzato 8 gol in 27 presenze nonostante un lungo infortunio al ginocchio e dove ha vinto la Conference League.

La trattativa

Scamacca ha detto sì alla Roma ed è pronto a correre alla corte di Mourinho. La trattativa però non decolla nonostante la volontà del calciatore per il muro eretto dal West Ham. Gli inglesi hanno pagato l’attaccante 36 milioni dal Sassuolo la scorsa stagione e non intendono fare sconti. La Roma vuole il giocatore in prestito, formula che gli Hammers non gradiscono, anche se nelle ultime ore sembra si stia aprendo una finestra (anche per la volontà decisa del centravanti che mette in secondo piano Juventus e Milan altre sue pretendenti) per il prestito con obbligo. La Roma continuerà ancora a provarci per Scamacca obiettivo numero uno per l’attacco (Morata è più complicato), facendo leva sul sogno dell’italiano di indossare la maglia giallorossa.